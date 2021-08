Man zwaargewond bij steekpartij in Zemst, verdachte onder elektronisch toezicht

Zemst - In het Vlaams-Brabantse Zemst is zaterdagavond een 25-jarige man zwaargewond geraakt bij een steekpartij. De man werd neergestoken door een 38-jarige man uit Mortsel aan wie hij nog geld zou schuldig zijn voor uitgevoerde werken. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde.

“De man is onder aanhoudingsbevel geplaatst, onder de modaliteit van het elektronisch toezicht”, meldt het parket.

De feiten vonden zaterdag omstreeks 19.00 uur plaats in de Torenstraat, in de Zemstse deelgemeente Weerde. Daar werd het 25-jarige slachtoffer bij zijn thuiskomst opgewacht door een 38-jarige man uit Mortsel.

LEES OOK. Man (25) krijgt meerdere messteken “na discussie over niet-betaalde werken”, vriendin kan erger voorkomen

“Die man had al een tijd een discussie met de 25-jarige man uit Weerde die hem nog niet betaald zou hebben voor uitgevoerde schrijnwerken in zijn woning, en wachtte hem zaterdagavond op aan zijn woning”, zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. “Er ontstond opnieuw een discussie en op een bepaald moment nam de dertiger een mes en stak hij het slachtoffer, dat nog in zijn voertuig zat, verschillende keren.”

Het lemmet van het mes brak af en de verdachte ging naar zijn voertuig om een nieuw mes te halen, maar de vriendin van het slachtoffer begon te roepen zodat de buurtbewoners buiten kwamen. De verdachte stapte met een nieuw mes in de hand naar het slachtoffer en het voertuig, maar vertrok toen hij alle mensen opmerkte, aldus het parket.

“Het slachtoffer werd ernstig gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar was niet in levensgevaar”, gaat de parketwoordvoerster verder. “Er werd een wetsdokter aangesteld. Er bleken geen vitale organen geraakt. Het slachtoffer had twee wonden aan de benen en één in de hartstreek. Die laatste had veel ergere gevolgen kunnen hebben.”

De verdachte kon later op de avond thuis gearresteerd worden.

“Gelet op de twee messen die de man had meegenomen naar de woning van het slachtoffer, heeft het parket deze feiten gekwalificeerd als een moordpoging”, klinkt het verder. “De onderzoeksrechter heeft hem onder aanhoudingsbevel geplaatst onder de modaliteit van het elektronisch toezicht. Hij verschijnt later deze week voor de raadkamer.”