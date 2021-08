Nederland maakt strenge regels eendagsfestivals bekend

Nederland maakt eendagsfestivals, voor maximaal 750 bezoekers zonder vaste zitplaats, weer mogelijk vanaf 14 augustus. En dat onder “strikte voorwaarden”. Grotere evenementen zonder overnachting mogen voorlopig nog niet.

De festivals moeten buiten zijn of in een tent die aan vier zijden open is. Ook moeten bezoekers zijn gevaccineerd, corona hebben doorgemaakt, of een testuitslag hebben.

Het besluit over het al dan niet doorgaan van festivals die niet langer dan een dag duren, werd pas tegen 13 augustus verwacht. Maar dat vonden de organisatoren alleen al om praktische redenen te laat.

Het kabinet vroeg daarom een advies aan de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT). Dat vindt het op dit moment alleen verantwoord om kleine evenementen te laten doorgaan.

Begin vorige week zette het demissionaire kabinet een streep door meerdaagse festivals met overnachting. Die mogen tot 1 september niet doorgaan.