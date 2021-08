Lichaam van Brits jongetje (5) gevonden in rivier: drie mensen, onder wie 13-jarige jongen, opgepakt

Een gruwelijke ontdekking in het Britse Wales. Speurders vonden er in een rivier het lichaam terug van een vijfjarig jongetje. Drie mensen werden, na de gruwelijke vondst, opgepakt. Het gaat om een man, (39), een vrouw (30) en een jongen van dertien. De omstandigheden worden onderzocht.

De politie van Zuid-Wales kreeg naar verluidt een telefoontje, zaterdagochtend iets voor zes uur over een kindje dat vermist was, bij Bridgend. Speurders vonden kort daarna het lichaam van de vijfjarige terug in de Ogmore rivier.

Hij werd nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar tevergeefs. De jongen leefde niet meer. Een 39-jarige man, een 30-jarige vrouw en een 13-jarig kind werden aangehouden voor moord. De politie vraagt dat getuigen zich melden.

Wat de link is tussen de drie verdachten, is nog niet bekend. Dat moet het onderzoek uitwijzen.