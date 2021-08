Parket onderzoekt verdacht overlijden van Poolse man in Kortrijk

Kortrijk - In Kortrijk werd zondag het levenloze lichaam van een 39-jarige man aangetroffen in zijn woning. Het is niet duidelijk wat de doodsoorzaak is, het parket onderzoekt de zaak.

In de Veldstraat in Kortrijk werd zondag het levenloze lichaam aangetroffen van een Poolse man. Het was zijn huisgenoot die de ontdekking deed. Het parket beschouwt het overlijden als verdacht en heeft een wetsdokter aangesteld die maandag een autopsie zal uitvoeren. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Volgens Het Laatste Nieuws werd bloed aangetroffen in de woning. De huisgenoot van de man werd opgepakt en verhoord.