Lokerse Feesten hebben vervanger voor Måneskin gevonden

Lokeren - Nadat de Italiaanse band Måneskin de handdoek in de ring had gegooid voor hun optreden nu donderdag op de Lokerse Feesten vonden de organisatoren met Equal Idiots een vervanger om snel de affiche op te vullen.

Equal Idiots, SONS en Ramkot tekenen donderdagavond present voor een avond vol energieke rock & roll avond op de Grote Kaai. Een plan om Bazart, die door de afgelasting van Pukkelpop een concertvrije zomer tegemoet gaan, naar Lokeren te lokken, werd afgeblazen omdat twee van de drie leden van die band intussen al op vakantie zijn vertrokken.

“Maar met Equal Idiots hebben we waardige vervangers. In 2019 walsten ze het publiek voor de Main Stage van Pukkelpop nog plat”, zegt programmator Peter Daeninck. “Dit jaar is de Grote Kaai aan de beurt. SONS speelde in 2018 nog op onze Red Bull Music Room en komt nu dus op de main stage en met het Gentse Ramkot hebben we ook de ideale opener voor de donderdagavond.”

Thibault Cristiaensens van Equal Idiots. Foto: evb

Bubbels van twee

De ticketverkoop start onmiddellijk op de website van de Lokerse Feesten en er zijn zowel tickets verkrijgbaar in bubbels van twee als vier personen. Een ticket kost slechts 15 euro per persoon.

www.lokersefeesten.be