Dit kasteel met wel heel bijzondere inhoud staat te koop voor een symbolische euro

Wie altijd droomde van een 19de-eeuws Schots kasteel kan er eentje op de kop tikken voor een symbolische euro. Op het kleine eilandje Rùm staat het 120 jaar oude Kinloch Castle te verkommeren, om die reden doet NatureScot, de Schotse patrimoniumbeheerder het van de hand voor een symbolisch pond (1,14 euro). Inbegrepen in de prijs: een uiterst zeldzaam ‘orchestrion’ in werkende staat, maar er zijn kosten aan.

Een orchestrion is een soort pijporgel dat een heel orkest simuleert. Het bizarre en uiterst gecompliceerde instrument was eigendom van Queen Victoria zelve. Het zou ik werkende staat zijn, maar een renovatie - geschat op een kleine 60.000 euro - is aan de orde.

Die kosten zijn klein bier in vergelijking met de andere renovaties die zich opdringen. Die worden geraamd op ruim 20 miljoen euro. Te veel, vindt huidig eigenaar NatureScot, een overheidsdienst die aan natuur- en patrimoniumbehoud doet. Om die reden zijn ze op zoek naar een bedrijf, fonds of heel gegoed individu dat het kasteel wil kopen voor een symbolische euro om het opnieuw in ere te herstellen. “De toekomstige eigenaar zal moeten bijdragen aan drie belangrijke doelstellingen”, klinkt het. “Met name: het behoud van het kasteel, bijdragen aan de duurzaamheid van de eiland gemeenschap en bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van de natuur op het eiland.”

Foto: © DANITA DELIMONT STOCK

Strikt gezien is het een vanwege de bouwdatum een Victoriaans kasteel, maar architecturaal is het dat niet. Zo is het grondplan naar standaarden van die tijd wat bizar. Ook is inrichting, ook al is het een jachthut, zeer opulent. Jim Crumley, een Schotse auteur die veel over de natuur schreef, noemde Kinloch Castle “een monument ter ere van de kolossale rijkdom, het ego en grenzeloze hebzucht. Het is een nutteloos bouwsel, een afschuwelijke affront dat enkel verholpen kan worden met een brand en daaropvolgende afbraak.” Toch staat het kasteel op de lijst van Schots patrimonium.