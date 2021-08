Een oorlogskas, een “schaduwregering” en een populaire samenzweringstheorie: wat is Trump van plan?

Een fors gevulde oorlogskas en een omstreden vergadering waarop plannen voor 2022 (en 2024?) gemaakt worden, maar ook twee nederlagen met een gelekte nota en een mogelijk cruciale beslissing over zijn belastingaangiftes: het was nog eens een ouderwets weekend waarin Donald Trump het nieuws in de Verenigde Staten domineerde. Welke conclusies kunnen we daaruit trekken voor de plannen van de voormalige Amerikaanse president op de middellange termijn? En welke rol speelt die bizarre samenzweringstheorie daarin?