Wat is er aan de hand met Bayern München? 4 testwedstrijden, 0 overwinningen

Duits landskampioen Bayern München kent niet de meest ideale voorbereiding in aanloop naar het nieuwe Bundesliga-seizoen. De troepen van nieuwbakken coach Julian Nagelsmann wisten in vier testwedstrijden geen enkele keer te winnen. Drie keer verloor Der Rekordmeister, één keer speelde hij gelijk.

Na de 0-3-thuisnederlaag tegen Napoli in de vierde oefenwedstrijd voor het nieuwe seizoen, is de balans bij Bayern niet om over naar huis te schrijven. De jongens van nieuwe coach Julian Nagelsmann verloren eerder ook van Keulen en Borussia Mönchengladbach, tegen Ajax werd gelijkgespeeld. Maar voorlopig is er nog geen paniek bij Nagelsmann. “Ik maak me geen zorgen. Natuurlijk zijn de tegengoals vervelend, maar dat kan je niet 100 procent beoordelen. De laatste weken hebben er heel veel jongens op het veld gestaan die de komende weken veel minder in actie zullen komen.”

Vooral jonge talenten

Nagelsmann doelt dan op de vele jeugdspelers die al aan de aftrap verschenen. Enkel in de eerste helft tegen het Napoli van Victor Osimhen (ex-Charleroi) kwamen de vaste waarden voor het eerst aan zet. Manuel Neuer, Joshua Kimmich en Thomas Müller hoorden daar nog niet bij. Zij sluiten vandaag pas weer bij de groep aan na hun vakantie na het afgelopen EK. Bovendien zouden ze er bij Bayern intern aan twijfelen of de huidige spelerskern wel volstaat. Voor Davies, Roca en Hernandez komt de competitiestart nog te vroeg, Tolisso zit nog in quarantaine en Süle en Coman liggen nog in de lappenmand.

Komende vrijdag speelt Bayern tegen Werder Bremen voor de beker, een week later wacht de eerste competitiematch tegen Borussia Mönchengladbach. Eveneens de ploeg van wie Bayern in 2001 en 2011 zijn openingsmatch in de Bundesliga verloor.