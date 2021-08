Fellaini scoort in ruime zege Shandong, Dembele ziet Guangzhou City winnen

Maandagmiddag kwamen de teams van Marouane Fellaini en Mousa Dembele in actie op speeldag 11 in de Chinese Super League. Fellaini scoorde in een 0-5 zege, Dembele bleef aan de kant gekluisterd.

Shandong Taishan, met Fellaini 67 minuten tussen de lijnen, won overtuigend met 0-5 van hekkensluiter Qingdao. Aan de rust stond het al 0-3. Fellaini zette precies op het halfuur die stand op het bord. Na rust stoomde Shandong door, ondanks een oponthoud van zo’n 20 minuten omwille van hevige regenval.

Dembele bleef 90 minuten aan de bank gekluisterd bij Guangzhou City, dat in de slotfase afstand nam van Shenzhen. Jiang Jihong (80.) was de gevierde man met het enige doelpunt uit de wedstrijd.

Shandong en Fellaini gaan aan de leiding in groep A, met 24 op 33. Dembele en co bezetten de vierde plaats in diezelfde poule en volgen al op zeven punten.