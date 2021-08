De heldin die honderd Belgen van de nazi’s redde, maar er alles aan deed om vergeten te worden

Er is een straat naar haar genoemd in het Henegouwse dorpje Écaussinnes. Ooit kreeg ze onderscheiding voor haar moed, maar verder is ze nagenoeg onbekend. De Chinees-Belgische Qian Xiuling wordt in haar geboorteland nochtans graag de Oscar Schindler van China genoemd. Ze redde tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan honderd Belgen van executie door de nazi’s én de Duitse militaire opperbevelhebber in ons land van een levenslange straf. Dertien jaar na haar dood is eindelijk haar hele leven gereconstrueerd. Zodat niemand haar ooit zal vergeten, wat ze net wel wilde.