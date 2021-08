Onderzoek naar prijsafspraken voor mondmaskers in supermarkten

Supermarktketen Carrefour België vermeldde het onderzoek “naar de contacten tussen verschillende distributeurs rond de verkoop van beschermingsmaskers aan het publiek en de Belgische overheid” in zijn jaarverslag. Het is niet duidelijk welke andere supermarkten betrokken zijn.

Supermarktketen Carrefour België vermeldde het onderzoek “naar de contacten tussen verschillende distributeurs rond de verkoop van beschermingsmaskers aan het publiek en de Belgische overheid” in zijn jaarverslag. Het is niet duidelijk welke andere supermarkten betrokken zijn.

Bij de Mededingingsautoriteit bevestigt men dat het onderzoek nog gaande is. Het is opgestart in juni vorig jaar, kort nadat supermarkten mondmaskers waren beginnen verkopen. “We hebben toen dingen gezien die ons wat vreemd leken”, klinkt het. Vooral de prijzen van de maskers vielen op. Er was een vermoeden dat gezamenlijk beslist werd “om de prijs op een zeker niveau te zetten”. Zulke prijsafspraken tussen concurrenten zijn bij wet verboden.

De Mededingingsautoriteit heeft de betrokken bedrijven vragen gesteld. De vermoedens waren uiteindelijk sterk genoeg om een formeel onderzoek te openen. Dat zal wellicht nog enkele maanden in beslag nemen.