OCMW van Chaudfontaine zoekt naar huisvesting voor slachtoffers: “We hebben caravans of mobilhomes nodig”

De voorzitter van het OCMW van Chaudfontaine roept mensen met caravans en mobilhomes op om die tijdelijk te lenen aan slachtoffers van de watersnood in Chaudfontaine. “Wat betreft voedselbedeling en veiligheid zitten we goed, maar wat betreft logement van slachtoffers is het een uitdaging.” Dat zei OCMW-voorzitter Emmanuel Radoux aan RTL Info.

De ravage na de overstromingen in Wallonië is nog steeds bijzonder groot. In Chaudfontaine werden de woningen van zo’n 2.000 gezinnen slachtoffer, een honderdtal van die gezinnen heeft momenteel geen onderdak in de omstreken, aldus de voorzitter van het OCMW van Chaudfontaine.

Voor de meest dringende gevallen werd als een oplossing gevonden, maar nu is het OCMW op zoek naar oplossingen voor de middellange termijn. Daarom roept het OCMW eigenaars van caravans en mobilhomes om die tijdelijk te lenen. “Op die manier zouden we heel wat mensen tijdelijk kunnen huisvesten dicht bij hun woonst”, zie Radoux. “Het is geen luxe om dicht bij huis te zijn, onder meer om te kunnen werken.”

