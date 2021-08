Kern krijgt eindelijk wat vorm: opnieuw drie inkomende transfers voor Virton, ook Westerlo versterkt zich

Excelsior Virton heeft maandag drie inkomende transfers aangekondigd. Doelman Timothy Martin, verdediger Jonas Vinck en aanvaller Aimery Pinga komen de Luxemburgse 1B-club versterken.

De twintigjarige Martin komt over van Ligue 1-club Nîmes, waar hij vorig seizoen derde doelman was. De 25-jarige Vinck zat sinds september vorig jaar zonder club na het faillissement van Roeselare. Voordien kwam hij in 1B ook al uit voor Lierse. De 23-jarige Pinga tot slot komt over van de Zwitserse eersteklasser Sion.

Zaterdag streken met middenvelder Keres Masangu en aanvaller Din Sula ook al twee spelers neer in Virton. Het werd ook dringend tijd voor de Luxemburgers om enkele versterkingen binnen te halen. Pas vorige week dinsdag werden met Christophe Gregoire en Tom Van Den Abeele een T1 en sportief directeur aangetrokken. Op dat moment had de Luxemburgse club welgeteld twee spelers onder contract staan.

Westerlo verwelkomt Mamoutou N’Diaye en Jan Bernat, Vandermotten tekent bij

Ook Westerlo heeft maandag twee nieuwe spelers voorgesteld. Mamoutou N’Diaye en Jan Bernat komen de Kempenaars versterken. N’Diaye, een 31-jarige middenvelder, is niet aan zijn proefstuk toe in België. In het verleden stond hij reeds onder contract bij Gent, Zulte Waregem en Antwerp. Hij komt over van het Spaanse Marino.

Daarnaast strijkt ook Jan Bernat, een 20-jarige middenvelder, neer in het Kuipke. De Slovaak maakt de overstap van Presov uit zijn thuisland.Verder verlengde doelman en jeugdproduct Jitse Vandermotten zijn contract met een jaar bij de club uit 1B.

Westerlo opent zijn nieuwe seizoen op zondag 15 augustus met een verplaatsing naar Virton.