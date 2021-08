Groot zinkgat vlak voor ingang KU Leuven: “Het is onduidelijk hoe dit is kunnen gebeuren”

Over een oppervlakte van minstens 3 op 3 meter zakte de grond in. Foto: hsb

Leuven - Vlak voor de ingang van het faculteitsgebouw Sociale Wetenschappen in de Parkstraat in Leuven is maandag een groot zinkgat opgemerkt. “Het is nog onduidelijk hoe dit kon gebeuren”, klinkt het bij de KU Leuven.

Het zinkgat werd maandagochtend ontdekt door medewerkers van de KU Leuven. “Vermoedelijk is het maandagochtend of ’s nachts ontstaan, maar veel passage is daar deze periode niet, dus het kan ook al in het weekend gebeurd zijn”, zegt woordvoerster Sigrid Somers. “De technische dienst heeft meteen nadarhekken rond het gat geplaatst zodat niemand erin valt. Al kan je het gat niet echt missen, het is behoorlijk groot.” (lees verder onder de video)

Het gat is behoorlijk groot. Video: Hannelore Smitz

Het gaat om een gat van zeker 3 op 3 meter en zo’n anderhalve meter diep. Het lijkt erop dat er helemaal geen aarde meer onder de stenen zat. Er is ook een plas grondwater in de put zichtbaar. “We gaan nu eerst laten onderzoeken wat de oorzaak is. Het is nog niet duidelijk of het gaat om een lek in bijvoorbeeld een riolering in de buurt. Pas als de oorzaak gekend is, kan ook een herstelling plaatsvinden.”