Europese Commissie neemt Facebook opnieuw in het vizier: onderzoek naar overname van start-up Kustomer

De Europese Commissie onderzoekt de geplande overname door Facebook van de start-up Kustomer. Dat heeft ze maandag aangekondigd. De Commissie vreest dat de overname de concurrentie zal verminderen en Facebook dichter bij een onlineadvertentiemonopolie zal helpen.

Kustomer is een Amerikaans bedrijf dat platformen voor klantendiensten en chatbots levert die functioneren binnen Facebook-diensten WhatsApp, Messenger en Instagram. Het systeem bundelt contacten van bedrijven met klanten via verschillende kanalen in eenzelfde scherm. “Het is belangrijk om potentieel problematische overnames door bedrijven die al dominant zijn in bepaalde markten, nauwkeurig te bestuderen”, zei eurocommissaris Margrethe Vestager.

Facebook kondigde de overname in november aan, zonder details over de prijs. Volgens de zakenkrant Wall Street Journal waardeerde de deal Kustomer op 1 miljard dollar.