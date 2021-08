Elf doden bij schipbreuk op Tanganyikameer: zeven kinderen verdronken

Elf mensen, onder wie zeven kinderen, zijn in de nacht van zaterdag op zondag omgekomen bij een schipbreuk op het Tanganyikameer, in het oosten van Congo. Dat melden de lokale autoriteiten maandag. Een zestigtal mensen kon zichzelf in veiligheid brengen. Hoeveel mensen zich in totaal aan boord bevonden is nog niet duidelijk, maar de autoriteiten maken geen melding van vermisten.