Bijna elke week een nieuw schandaal: hoe de populariteit van Boris Johnson zienderogen wegsmelt

De ster van de Britse premier Boris Johnson is niet tanende maar in vrije val. In de rondvraag binnen de eigen partij wie de volgende leider van de Conservatieven moet worden, haalt Johnson amper 3,4 procent. De man wordt verpletterd door schandalen. Bijna wekelijks komt er een nieuw bij. “Ja, het is een lange val sinds hij vlak na zijn verkiezing super populair was”, zegt Harry De Paepe, Engeland-kenner en auteur van De twee kanten van het kanaal. Maar Boris Johnson politiek doodverklaren doet hij niet.