Duits OM onderzoekt ‘dood door nalatigheid’ bij overstromingen

Het Duitse Openbaar Ministerie (OM) gaat onderzoeken of er bij de dodelijke overstromingen in juli in het westen van Duitsland sprake is geweest van “dood en verwonding door nalatigheid”, omdat overheden slecht of te laat de bevolking hadden gewaarschuwd of geëvacueerd. Het OM treft nu voorbereidingen voor dit onderzoek.

Door de overstromingen kwamen ongeveer 180 mensen om het leven. Zo’n zestig mensen worden nog vermist. De schade loopt in de miljarden. Wegen, het treinnetwerk en veel woningen raakten beschadigd door het water. Bij het bewijsmateriaal van het OM horen onder meer politierapporten over twaalf mensen die in een zorgtehuis in Sinzig om het leven kwamen.

Veel inwoners van getroffen gebieden waren kritisch over het Duitse alarmsysteem. Mensen werden wel gewaarschuwd voor extreem noodweer, maar inwoners vinden dat de overheid te laat was met ingrijpen. Minister Horst Seehofer van Binnenlandse Zaken zei vorige week dat Duitsland inwoners via hun mobiele telefoons zal alarmeren wanneer er gevaren dreigen.