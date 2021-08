Belgische foorkramer ruilt Zuidfoor in voor Saint-Tropez en verkoopt daar frieten als zoete broodjes: “Ik ben hier precies een attractie”

Als God in Frankrijk. Zo voelt de 64-jarige Brusselse foorkramer Patrick De Corte zich. Hij ruilde de Zuidfoor dit jaar in voor een plek onder de zon, in Saint-Tropez. Daar verkopen zijn Belgische frieten als zoete broodjes. Maar ginder blijven, dat is voor de Brusselaar geen optie. “Voor even is het plezant, maar ik moet op tijd terug naar Brussel, om mijn familie te zien. En voor het voetbal.”