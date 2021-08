Ook echtgenote Duitse politicoloog verdacht van spionage voor China

De echtgenote van een Duitse politicoloog is maandag in beschuldiging gesteld van spionage voor de Chinese inlichtingendiensten. Dat heeft het federale parket maandag meegedeeld. Vorige maand werd haar man al aangehouden om dezelfde redenen.

Volgens de federale aanklagers in Karlsruhe, die bevoegd zijn voor terrorisme en spionage, werden de Duits-Italiaanse Klara K. en haar echtgenoot Klaus L. in 2010 gerekruteerd tijdens een reeks lezingen in Sjanghai. Tot 2019 zouden ze regelmatig informatie hebben doorgespeeld aan de Chinese inlichtingendiensten.

Klaus L. werd begin juli al in beschuldiging gesteld. Het paar zou geld en vergoedingen hebben opgestreken in ruil voor informatie die ze in de wacht sleepten dankzij hun vele politieke contacten op hoog niveau. De wetenschapper uit Beieren leidde sinds 2001 een politieke denktank en genoot vanwege zijn wetenschappelijke reputatie internationaal aanzien.

De affaire zou nog extra pijnlijk kunnen worden voor Duitsland: de openbare zender ARD onthulde immers dat Klaus L. ook decennialang voor de Duitse inlichtingendienst BND werkte. De politie deed in 2019 een eerste huiszoeking omdat ze vermoedden dat hij als dubbelagent aan de slag was. Volgens ARD had de wetenschapper zijn banden met de Chinezen deels opgebiecht bij de BND.