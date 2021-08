Shakhtar Donetsk verwacht dinsdag “snel en sterk” Racing Genk

Racing Genk speelt dinsdag in de derde voorronde van de Champions League tegen het Oekraïense Shakhtar Donetsk. De Oekraïners verwachten een “snelle en sterke” tegenstander in de Luminus Arena, aldus coach Roberto De Zerbi en middenvelder Maycon op de persconferentie daags voor de wedstrijd.

De Oekraïense vicekampioen, die de landstitel vorig seizoen aan recordkampioen Dinamo Kiev moest laten, is op zijn hoede voor Racing Genk. De spelers en staf hebben verschillende wedstrijden van Genk bekeken, waaronder de Supercup tegen Club Brugge.

“Het is een heel goed en sterk team, met spelers die snel en sterk zijn”, zegt Shaktar-coach Roberto De Zerbi, die een aanvallende stijl hanteert. “Veel teams spelen gesloten wedstrijden om te kunnen aanvallen op de counter, maar ik denk dat Genk meer open zal spelen. Het risico is er wanneer je de bal verliest en je die moet heroveren.”

Dat Genk de Belgische competitie heeft aangevat met een 1 op 6 speelt volgens de Italiaanse coach geen rol. “Ik denk het niet. Het is anders om voor het kampioenschap te spelen of voor de kwalificatie in Europa. Hun team speelt ook al een hele tijd samen, dus ze weten hoe ze samen moet spelen.”

Ook de Braziliaanse middenvelder Maycon verwacht een sterke tegenstander. “Het team heeft heel snelle en goede spelers”, vertelt Maycon. “Hun counteraanvallen zijn zeer snel, dus daar moeten we mee opletten. Als we de bal verliezen, zullen zij tot een snelle aanval overgaan.”

De terugwedstrijd tegen de stugge Oekraïners wordt volgende week dinsdag in Oekraïne gespeeld. De winnaar stoot door naar de play-offronde, tegen het Franse AS Monaco of het Tsjechische Sparta Praag. Voor de verliezer is er het vangnet van de groepsfase van de Europa League.