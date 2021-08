Groot Turks trouwfeest gestopt om branden: “Honderden mensen van dansvloer gehaald”

Tamer Yuksel (42) uit het Nederlandse Haarlem verblijft met zijn vrouw en vijf kinderen in een groot vakantieresort in Alanya. Een groot bruiloftsfeest met familieleden en honderden gasten dat ze zaterdagavond bijwoonden, moest tijdens het feest worden afgeblazen door het bruidspaar. Hij vertelt dat de vakantie aan de Turkse kust, ondanks de as, “vrij normaal” kon doorgaan

“We waren zaterdag aanwezig op een gigantisch bruiloftsfeest”, vertelt Tamer vanuit zijn hotel aan De telegraaf. “Met honderden buitenlandse gasten zeg je zo’n groot feest niet makkelijk af, ook niet als er brand is. Voor het bruidspaar moet het wel de mooiste dag van hun leven worden.”

Toch waren heel wat mensen niet op hun gemak, aldus Tamer: “Dat groeide in de loop van de avond. Het lokale personeel en vooral de muzikanten keken steeds vaker op hun telefoons. Hun huizen werden bedreigd door vuur. En toen heeft het bruidspaar zelf besloten om het feest, uit respect voor iedereen maar vooral voor de slachtoffers, te staken. Een verdrietig moment. Honderden mensen moesten van de dansvloer worden gehaald. Maar respect en medeleven moeten in dit soort zaken vooropstaan. En dat begreep iedereen heel goed.”

De zondag na het afgeblazen bruiloftsfeest probeert het gezin nog te genieten van hun vakantie, ook zitten ze in met de locals: “We kunnen hier nog van alles doen. Het is het ergste voor de lokale bevolking. Voor ons is er wat overlast door de as die overal neerdaalt, tot in het zwembad aan toe. Het personeel werkt dag en nacht om alles schoon te houden. En de lucht is donker door de rook. Ook zien we blustoestellen, sinds vandaag ook van het Turkse leger, en ook Russische toestellen. De overlast valt dus nog wel mee. We voelen vooral grote dankbaarheid voor de enorme inzet om ons veilig te houden.”