Facebook blokkeert pagina van museum Mu.ZEE na foto van naaktsculpturen van Permeke

Oostende - Sociaalnetwerksite Facebook heeft de pagina van museum Mu.ZEE geblokkeerd. Dat gebeurde midden juli nadat het museum een foto online plaatste van kunstenaar Constant Permeke met twee van zijn naaktsculpturen. Zo bevestigt woordvoerster Colette Castermans maandag. De pagina is momenteel nog steeds geblokkeerd.

Op 16 juli plaatste Mu.Zee een foto op hun Facebookpagina van Permeke bij zijn naaktsculpturen. Niet veel later werd het bericht verwijderd door Facebook en bleek ook de volledige pagina geblokkeerd. “Wij hebben de blokkering aangevochten bij Facebook zelf maar tot nu toe zonder resultaat”, zegt Castermans. “Dit is echt een ramp, want een groot deel van onze communicatie gebeurt via Facebook. We hebben een pagina met 16.000 volgers en daar hebben we heel veel werk in gestoken. Zomaar een nieuwe pagina maken, dat willen we liever vermijden.”

Toerisme Vlaanderen kreeg in 2018 met dezelfde problemen te maken. Ook toen werd een advertentie over het Rubensjaar offline gehaald. Uiteindelijk mocht Toerisme Vlaanderen na overleg weer advertenties plaatsen met artistiek naakt. Mu.Zee hoopt uiteindelijk ook tot een regeling te komen met Facebook.