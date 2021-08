Ronny Swiggers is eerste Belg die WK Quizzen wint: “Enkele dagen rusten en dan trainen voor de ‘Olympische Spelen’”

Kami. The Go-Go’s. Nederland. Fluor. Vinken. Qatar. 240 antwoorden moest Oostendenaar Ronny Swiggers (59) geven, 166 keer deed hij dat correct. Daarmee is hij de eerste Belg ooit die de moeilijkste quiz ter wereld wint. Swiggers, die in 2013 al het EK in de wacht sleepte, mag zich vanaf nu ook wereldkampioen noemen. “Maar dat we alles weten, is een fabeltje.”