“Chelsea lonkt naar Lukaku en bereidt nieuw monsterbod voor”

Speelt Romelu Lukaku ook volgend seizoen bij Inter? De aanvaller gaf al meermaals aan van wel, maar als we het Engelse The Athletic mogen geloven heeft Chelsea er heel veel voor over om de Rode Duivel op andere gedachten te brengen.

Volgens de Engelse voetbalwebsite heeft Chelsea immers al tot twee keer toe een bod uitgebracht bij Inter op Lukaku. Dortmund-fenomeen Erling Haaland was eigenlijk transferprioriteit nummer één voor de Blues, maar nadat Dortmund aangaf de Noorse spits niet te zullen verkopen, richtte men in Londen zijn pijlen op Lukaku.

In Italië doen al een hele week geruchten de ronde over de interesse van Chelsea in zijn ex-spits, maar nu zegt The Athletic ook te weten dat Chelsea al tot twee keer toe een bod uitgebracht heeft op de 28-jarige Lukaku.

Nochtans vertelde Lukaku vorige week aan het socialmediateam van Inter dat hij blij was om terug in Milaan te zijn en dat hij graag nog beter wil doen dan vorig seizoen. Als er evenwel één Engelse club is voor wie Lukaku Italië zou verlaten, is het misschien wel Chelsea, z’n droomclub als kind. Hoe dan ook moet Chelsea het gevoel hebben dat een deal mogelijk is. De club zou immers nog een bod aan het voorbereiden zijn. Eentje waarmee het zijn transferrecord zou breken.

Financieel noodweer

Voor Inter zou het alleszins een welgekomen financiële injectie zijn, want hoewel het deze zomer al Achraf Hakimi verkocht aan PSG, zit de club nog steeds in zwaar financieel weer.

Lukaku zelf heeft nog een contract van drie seizoenen bij de Milanezen en is er dus gelukkig. Chelsea zal dan ook zijn beste paringsdans moeten inzetten, wil het de Belgische goalgetter overtuigen om naar Londen te verhuizen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.