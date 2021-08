Ismaël Kandouss heerst in het hart van de verdediging van Union: “We gebruiken Club als referentiematch”

Teleurstelling troef na de 0-1-nederlaag van Union tegen Club Brugge. Union speelde een meer dan behoorlijke partij tegen de landskampioen, maar een gebrek aan efficiëntie en een harde knal van Sobol in het slot van de partij deden de promovendus uiteindelijk de das om. Club Brugge werd bij momenten helemaal weggedrukt, en kwam zelf moeilijk tot kansen. Dat laatste is onder andere de verdienste van Ismaël Kandouss (23), die in de driemansverdediging uitstekend zijn werk verrichte.