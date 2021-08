KVO-coach Alexander Blessin blijft nuchter na mirakelzege op Genk: “Nog veel werk voor de boeg”

Je zag hem geen gat in de lucht springen, Alexander Blessin. De 3-4 op Genk kwam er meer door geluk dan kunde, en KV Oostende heeft – vooral defensief – nog een heel eind te gaan. Natuurlijk komt die zege wel gelegen: met drie op zes heeft KVO z’n gestart niet gemist. “Maar vraag me nu nog niet tot wat deze ploeg in staat is”, aldus Blessin.