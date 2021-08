Brusselse brandweer redt man die kat probeerde te redden

Brussel / Ukkel - De Brusselse brandweer heeft maandagnamiddag in Ukkel een man van een dak moeten halen die zelf een kat probeerde te redden. De man had zich daarbij verwond aan de voet en geraakte zelf niet meer van het dak, zo meldt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

De bijzondere interventie vond kort voor 18.00 uur plaats in de Moensbergwijk in Ukkel. Een man was er blootsvoets op het dak van zijn woning geklommen om zijn kat van het dak te halen maar spietste zijn voet op één van de haken waarmee de dakpannen vastgemaakt zijn. De man kon niet meer bewegen en liet een vriendin de hulpdiensten bellen.

Een MUG-arts kroop het dak op om de man een verdovingsmiddel toe te dienen, waarna de ambulanciers zijn voet uit de haak haalden en hem van het dak haalden. De man werd vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis terwijl de brandweerlui ook zijn kat in veiligheid brachten.