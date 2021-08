Barcelona-voorzitter Laporta stelt fans gerust: “We doen al het mogelijke om Messi te behouden”

Of Lionel Messi zijn club Barcelona trouw blijft, is nog altijd niet zeker. Barcelona-voorzitter Joan Laporta zei maandag nog maar eens dat de gesprekken over een nieuw contract met de aanvaller goed verlopen.

Barça heeft hem volgens Spaanse voetbalmedia een nieuw vijfjarig contract aangeboden tegen een gereduceerd salaris, waarmee ze hopen te kunnen voldoen aan de eisen op het gebied van Financial Fair Play van La Liga en de UEFA. Het noodlijdende Barcelona, dat een schuldenlast heeft van honderden miljoenen euro’s, moet eerst nog verder saneren in de omvangrijke selectie voordat Messi zijn handtekening kan en mag zetten onder een nieuwe en ongetwijfeld nog steeds zeer lucratieve verbintenis.

“We doen al het mogelijke en het gaat goed. De gesprekken gaan in de lijn der verwachting en binnen de ruimte die we hebben. We zijn nog steeds in gesprek. Leo wil blijven en we zullen alles doen wat we kunnen. Het feit dat zijn prioriteit is om hier te blijven, als de beste speler van de wereld, is iets waar we dankbaar voor moeten zijn. Ik heb elke nacht mooie dromen over Messi, en hopelijk zullen ze waarheid worden”, vertelde Laporta maandag op een persconferentie.