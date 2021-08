Drie personen bevangen door rook bij brand in Ukkel

Brussel / Ukkel - In Ukkel zijn maandagavond drie personen gewond geraakt bij een brand in een appartementsgebouw. De slachtoffers raakten bevangen door de rook van de brand en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Dat meldt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

Het vuur in het flatgebouw in de Saturnuslaan brak omstreeks 18.00 uur uit, op de eerste verdieping van het drie verdiepingen tellende gebouw. Bij aankomst van de brandweer had de brand al een flinke omvang aangenomen, maar de twee bewoners van het getroffen appartement hadden zich in veiligheid kunnen brengen. Ze waren wel bevangen door de rook en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis.

De bewoner van de derde verdieping werd door de brandweer via de traphal naar buiten gebracht, maar kreeg daarbij een zuurstofmasker op. Ook die persoon moest voor verzorging naar het ziekenhuis. De andere bewoners van het flatgebouw bleven ongedeerd.

De brandweer slaagde erin het vuur te blussen, maar het getroffen appartement is zwaar beschadigd en minstens tijdelijk onbewoonbaar. De gas- en elektriciteitstoevoer werden ook afgesloten. De juiste oorzaak van de brand is nog onduidelijk, maar zou accidenteel zijn, aldus nog de brandweer.