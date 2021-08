België schenkt 4 miljoen dosissen coronavaccins aan Covax

Ons land schenkt tegen eind dit jaar 4 miljoen dosissen coronavaccins aan het Covax-mechanisme van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat vaccins verder verdeelt naar ontwikkelingslanden. Die vaccins zullen vooral terechtkomen in de landen van de westelijke Balkan, de oostelijke en zuidelijke buurlanden van Europa en Afrika. Ook de veertien partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking krijgen voorrang. Dat kondigt premier Alexander De Croo (Open VLD) maandagavond aan.

De vier miljoen dosissen komen uit de voorraad die België bij de farmabedrijven heeft aangekocht. Ze zullen rechtstreeks naar derde landen worden gestuurd, vooral via Covax. In eerste instantie zullen 168.000 dosissen geleverd worden aan Oekraïne, gevolgd door 225.000 dosissen voor Kosovo, Armenië en Georgië. “De schenking zal eerstdaags starten”, klinkt het in een persbericht van de FOD Buitenlandse Zaken. “Nu de vaccinatiecampagne in eigen land zeer goed is gevorderd, wil België de verdeling en productie van vaccins bij onze partners aanmoedigen en ondersteunen.”

De beslissing kadert binnen het voornemen van de EU om voor eind dit jaar minstens 100 miljoen dosissen te doneren, en te helpen bij de opbouw van lokale productiecapaciteit. In totaal wil Covax echter 2 miljard dosissen verstrekken tegen einde 2022, waarvan 1,8 miljard aan landen met lage of middellage inkomens. Sinds de levering van vaccins via Covax opgestart werd, in februari, zijn nog maar 179 miljoen dosissen geleverd, aan 138 landen. Doel was om tegen eind maart al 100 miljoen dosissen geleverd te hebben, maar die hoeveelheid werd pas een maand geleden bereikt.

België bestelde 20 miljoen dosissen

Eerder leverden de Belgische autoriteiten al een bijdrage van 4 miljoen euro aan het Covax-mechanisme.

“Deze donatie is een voorbeeld van de Europese samenwerking om deze pandemie te verslaan en de wereldwijde vaccinatie te versnellen”, zegt minister voor Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) nog.

Eind juli hadden de vier producenten van erkende coronavaccins, Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Janssen, goed 14 miljoen dosissen aan ons land geleverd. In totaal heeft ons land bij die vier bedrijven 20 miljoen dosissen besteld, met nog een bijkomende optie voor 10 miljoen bij Pfizer.