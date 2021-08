Afhankelijkheid van Chinese import maakt België kwetsbaar

Voor 159 goederen kan ons land amper zonder invoer vanuit China. Vooral voor ‘organische chemicaliën’ is de afhankelijkheid van China groot, zo blijkt uit een studie van de Inter-­Parliamentary Alliance on China (IPAC) waarover De Tijd dinsdag schrijft.

Zeven goederen zijn extra gevoelig omdat ze raken aan de nationale veiligheid van België of cruciaal zijn voor grote productie- en industrielijnen. Het gaat onder andere over halogeenderivaten, bepaalde zuren en magneten. Verschillende zijn basisbouw­blokken voor de chemie- en de farma­sector.

De afhankelijkheid is niet zonder risico. Het biedt Peking de mogelijkheid om de beschikbaarheid te beïnvloeden, bijvoorbeeld bij een conflict of bij politieke spanningen. Ook een verstoring van de vraag of grote crisissen kunnen tot een knik of een onderbreking van de mondiale toeleverketens leiden, waardoor essentiële producten minder beschikbaar worden.

“Het risico is in theorie groot”, zeg Sven Biscop, onderzoeker aan het Egmontinstituut. “De controle over toevoerlijnen kan worden gebruikt voor economische druk of chantage.” Toch is het koffiedik kijken wat dat in de praktijk kan geven. “Als China dat zou durven, maakt het zich weinig populair als handelspartner. Bovendien zou de EU reageren als een van haar lid­staten geviseerd zou worden.”

Grondig in kaart brengen

De importafhankelijkheid is slechts een deel van het verhaal. Als we grondig zicht willen op de Belgische en Europese strategische afhankelijkheid van China, is een stevige oefening nodig en die is bezig. Europa moedigt de lidstaten ook aan een visie uit te werken. 18 van de 27 lidstaten hebben die. België nog niet. “Het proces loopt”, luidt het bij federaal minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). “De FOD Economie brengt de strategische afhankelijkheden van ons land beter in kaart. Die worden in september 2021 openbaar.”