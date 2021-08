Oxfam: “Klimaatneutraal worden via herbebossing is rampzalig voor landbouw”

Overheden en bedrijven zetten in hun klimaatplannen te veel in op het beplanten van enorme oppervlaktes met bomen, in plaats van te mikken op een reductie van fossiele brandstoffen en te investeren in hernieuwbare energie. Dat gaat ten koste van landbouwgrond en dreigt dus de voedselprijzen de hoogte in te jagen, stelt de ngo Oxfam in het dinsdag gepubliceerde rapport ‘Tightening The Net’.

Volgens Oxfam “ontlopen” veel regeringen en bedrijven hun verantwoordelijk, door in te grote mate op die CO 2 -opslag te mikken voor het klimaatneutraal maken van hun koolstofuitstoot tegen 2050. “Er worden massaal nieuwe klimaatneutrale beloftes gedaan, maar die leunen veel te veel op het beplanten van enorme oppervlaktes met bomen om zo broeikasgassen uit de atmosfeer te verwijderen”, zo staat in het rapport.

Om aan die beloftes te voldoen zal veel grond nodig zijn, in vooral kwetsbare landen, zo klinkt het nog. “Als we uitsluitend door bosaanplanting de koolstofuitstoot van de wereld in 2050 naar ‘netto nul’ willen brengen, is ten minste 1,6 miljard hectare aan nieuw bos vereist. Dat is meer dan alle wereldwijd beschikbare landbouwgrond.”

De organisatie vreest dan ook voor “rampzalige gevolgen” voor de landbouw wereldwijd en voor wereldvoedselprijzen die met liefst 80 procent kunnen stijgen tegen 2050.

“Wedden op verkeerde paard”

“Het leidt ook tot meer humanitaire crises, honger en migratie. Arme en kwetsbare mensen, vooral vrouwelijke landbouwers en inheemse bevolkingsgroepen, worden het zwaarst getroffen”, klinkt het nog. “Deze crisis ondermijnt alle inspanningen om de armoede en ongelijkheid in de wereld aan te pakken.”