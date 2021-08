Amnesty: “Saudi-Arabië voerde na G20-voorzitterschap repressie weer op”

Saudi-Arabië heeft sinds begin dit jaar de vervolging van dissidenten en mensenrechtenactivisten weer opgevoerd, nadat eerder nog sprake was van een daling van de repressie die wellicht niet toevallig samenviel met het G20-voorzitterschap van het land vorig jaar. Dat heeft de ngo Amnesty International dinsdag gezegd.

Het olierijke koninkrijk – de grootste economie van de Arabische wereld – wordt er door ngo’s en VN-deskundigen geregeld van beschuldigd de mensenrechten met de voeten te treden en dissidenten, waaronder journalisten en feministische activisten, hard aan te pakken.

“De Saudische autoriteiten hebben de vervolging van mensenrechtenverdedigers en dissidenten schaamteloos geïntensifieerd en de executies de afgelopen zes maanden opgevoerd, na een eerdere terughoudende periode (...) tijdens het Saudische voorzitterschap van de G20 vorig jaar”, aldus Amnesty International in een verklaring. Volgens de ngo werden 13 mensen vervolgd of veroordeeld “na een erg oneerlijk proces”. Terwijl het aantal doodvonnissen vorig jaar nog met 85 procent was gedaald, werden tussen januari en juli 2021 ten minste 40 mensen geëxecuteerd, “meer dan in heel 2020”.

“Zodra de schijnwerpers van de G20 op Saudi-Arabië doofden, hebben de autoriteiten hun meedogenloze jacht op mensen die hun mening vrij durven te uiten of kritiek durven te geven op de regering hervat”, hekelde Lynn Maalouf, adjunct-directeur voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika van Amnesty. Zo werd bijvoorbeeld een hulpverlener tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor “een eenvoudige tweet waarin hij kritiek uitte op het economische beleid van het koninkrijk”.