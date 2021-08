Rode Kruis-Vlaanderen: “Veel solidariteit met slachtoffers noodweer maar coördinatie ontbreekt”

Het aantal noodvragen uit het rampgebied neemt op dit ogenblik toe en daarmee wordt ook de inzet van crisisvrijwilligers er verhoogd. Dat zegt Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis-Vlaanderen.

Hij betreurt de negatieve toonzetting over het ontbreken aan hulp, die bij heel wat vrijwilligers voor frustratie zorgt. “Rode Kruis-Vlaanderen zet alles op alles om maximaal hulp te bieden aan mensen in nood maar de coördinatie gebeurt door Croix Rouge de Belgique, dat mogelijk niet snel genoeg heeft opgeschaald.” Een analyse over hoe het een volgende keer beter kan, volgt zeker en vast na de ramp.

Rode Kruis-Vlaanderen heeft via haar crisisvrijwilligersplatform 14.000 Vlamingen bereid gevonden om zich in te zetten in het rampgebied. Tot nu toe werden die mensen maar beperkt ingezet, wat tot heel wat vragen en frustraties bij de vrijwilligers leidt. “De eerste fase bij een ramp is er één van improvisatie en chaos, nu krijgen Croix Rouge de Belgique en lokale besturen zicht op de situatie en neemt het aantal hulpvragen toe”, klinkt het bij Rode Kruis-Vlaanderen.

Op zoek naar overnachtingsplaatsen

Naast de inzet van gemiddeld 200 vrijwilligers per dag heeft Rode Kruis-Vlaanderen ook een commandopost in Franstalig gebied opgezet van waaruit samen met de Franstalige collega’s hulp geboden wordt aan mensen. Ze kunnen er terecht voor een luisterend oor of concrete hulpvragen waarmee ze zitten. Daarnaast verzorgt Rode Kruis-Vlaanderen ook onthaalpunten, waar de lokale bevolking terecht kan met administratieve vragen maar er ook aandacht is om de sociale cohesie binnen de getroffen dorpen weer op poten te brengen. Tot slot zoekt Rode Kruis-Vlaanderen nog naar plaatsen om een centrum in te richten waar mensen ook kunnen overnachten.

Via het gezamenlijke rekeningnummer dat Rode Kruis-Vlaanderen en Croix Rouge de Belgique hebben geopend, werd al zo’n dertig miljoen euro ingezameld. Zo’n 1,5 miljoen euro daarvan werd reeds besteed aan de aankoop van typische noodhulpgoederen zoals zaklampen, bedden, maaltijden, hygiënekits, opvangtenten, eerste medische hulp, psychologische ondersteuning enz. Ook de komende weken zal het Rode Kruis transparant blijven communiceren over hoe de ingezamelde bedragen worden besteed.

De analyse over wat er kan gedaan worden om bij een volgende ramp dingen beter aan te pakken, volgt volgens het Rode Kruis zeker nog.