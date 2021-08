Alsof er geen coronacrisis is: Obama viert 60ste verjaardag met 475 gasten

Woensdag wordt hij 60 en dat moet gevierd worden. Ondanks de opkomst van de deltavariant in zijn land, geeft voormalig Amerikaans president een verjaardagsfeestje voor 475 gasten op zijn landgoed in Matha’s Vineyard.

Onheilspellende berichten uit de States over de deltavariant die hard om zich heen slaat. Op amper 160 kilometer van Matha’s Vineyard was er vorige week nog een enorme uitbraak van het coronavirus. In Provincetown, Massachusetts, raakten 800 mensen besmet. Zeven ervan werden opgenomen in het ziekenhuis. Opvallend: 74 procent van die cluster was gevaccineerd.

Toch staat er niets nog het feest van Barack Obama in de weg. Zijn 60ste verjaardag wordt zaterdag gevierd, in zijn majestueus vakantieverblijf in Matha’s Vineyard, het eiland voor de oostkust van de VS, waar elke zichzelf respecterende ster een optrekje heeft.

De Obama’s hebben het laatste jaar al verschillende keren opgeroepen om de soms draconische coronamaatregelen te volgen. En daarom lokt de party kritiek uit, vooral vanuit rechtse hoek. Die verwijt de Obama’s hypocrisie en noemt het event een mogelijke “superverspreider”. Maar uiteraard heeft de voormalige first family aan alles gedacht.

Niet alleen vindt het feest buiten plaats. Er is ook een covid-coördinator aangesteld die erop toeziet of de gasten een negatieve coronatest of vaccincertificaat kunnen voorleggen. Ook worden alle veiligheidsvoorschriften in het oog gehouden, schrijft de nieuwssite Axios.

Naast de zeker 475 gasten zouden ook meer dan 200 personeelsleden aan het werk zijn tijdens het feest. Op de gastenlijst staat onder meer filmregisseur Steven Spielberg. Pearl Jam treedt op. President Joe Biden - die vicepresident was onder Obama - zal niet aanwezig zijn.