“Medische discriminatie”: Nederlandse dansleraar bedreigd omdat hij bewijs van volledige vaccinatie vraagt aan leerlingen

Met de beste bedoelingen vraagt de Utrechtse dansschoolleraar Peter Vlug zijn leerlingen alleen met een dubbele vaccinatie hun heupen los te komen schudden. Dat levert niet alleen bakken kritiek van antivaxxers op sociale media op, ook is gedreigd met actie.

“Medische discriminatie”, “Hopelijk worden jullie massaal geboycot”, “Mag lijden dat jullie failliet gaan!” De honderden reacties op Facebook heeft Vlug (64) deels gelezen; die op Twitter nog niet. Voorlopig heeft hij nog zijn handen vol aan het laten verwijderen van recensies op Google.

Aanvankelijk waren het er drie. “Nu zijn het er opeens heel veel meer, hoofdzakelijk negatief. Het kost me ontzettend veel tijd daar wat aan te doen. Ik voel het in mijn buik.” Telefoontjes kreeg hij ook, waarin hem toegebeten werd dat hem de doodstraf boven het hangt.

Erger nog, er is gedreigd met “actie” bij de herstart van de lessen bij zijn dansschool, CoraSon in Lunetten, waar hij doceert in salsa, son en rueda de casino. “Maar ik wíl helemaal niemand kwaad doen, ik wíl niemand discrimineren.”

Festival

Op anderhalve meter afstand mag er weer gemusiceerd en gedanst worden. Vlug voelt zich daar met de opmars van de deltavariant echter niet prettig bij. In een negatief testbewijs heeft hij geen vertrouwen, gezien onder meer de nasleep rondom festival Verknipt in Utrecht, waarbij er ondanks die testen veel besmettingen waren.

Vlug deed zijn huiswerk voor het wereldkundig maken van de beslissing, die uniek lijkt. Bij koepelorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn geen specifieke gevallen bekend, laat woordvoerder Kees Bakhuis weten. “Dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn.” Of er meer ondernemers zullen volgen, is volgens hem koffiedik kijken. “De wet maakt het op dit moment juridisch wel mogelijk.”

Vlug: “Alles komt voort uit de verantwoording die ik meen te hebben voor mijn cursisten.” Dat zijn er zo’n zestig. “Ik heb een klein dansschooltje.” En daarmee zit hij in het oog van de storm, de bijstandsgerechtigde die alweer zo’n 25 jaar les geeft. Dat doe hij op vrijwillige basis. Cursusgeld gaat vooral naar de huur.

Dansen als therapie

Dansles geven is alles voor Vlug. Het volgen van salsales, decennia geleden, bleek een soort therapie, na een leven vol tegenslag, dat begon in het ouderlijk huis. “Ik bleek het goed uit te kunnen leggen aan medeleerlingen, en van het een kwam het ander.” Dansles geven doet hij vanuit zijn hart. “Dit is voor mij een heel belangrijk contact met de samenleving.”

Op de website van CoraSon legt Vlug uit dat hij niemands gezondheid in gevaar wil brengen. “Besmetting met het coronavirus (Covid-19) kan zeer ernstige gevolgen hebben, tot aan de dood toe.” Van de volledige vaccinatie of een bewijs van herstel van de GGD ziet hij graag een bewijs.

En allemaal met de beste bedoelingen, blijkt uit alles. Positieve reacties zijn er ook, en zijn cliënten zijn er volgens hem ’hartstikke blij’ mee. “Het overgrote deel is volledig gevaccineerd.” De kritiek komt dan ook van wildvreemden.

Stotteren

Een man die zich voorstelde als oud-politieagent maande hem per telefoon de maatregel in te trekken, omdat hij anders strafbaar zou zijn. “Het doet me nogal wat”, zegt hij hakkelend. “Ik stotter altijd wel een beetje, en nu veel meer dan normaal.”

Of het voorbeeld van Vlug binnenkort navolging krijgt bij andere verenigingen, ondernemers en bedrijven, durft hoogleraar filosofie Marcel Verweij van Wageningen University niet te voorspellen. “Het is niet een heel gek idee: ik wil graag voorkomen dat ik mensen ziek maak. Als je op deze manier weet dat die kans veel kleiner is, kan dat aantrekkelijk zijn.”

En nee, dat is geen vaccinatieplicht, en ook geen indirecte, vindt het voormalig lid van de vaccinatiecommissie van de Gezondheidsraad. “Dat het mensen kan overhalen tot vaccineren is een andere kwestie en mooi meegenomen. Maar niemand is verplicht om naar deze dansschool te gaan.”