Wit-Russische sprintster is niet de eerste die Olympische Spelen gebruikt om land te ontvluchten: ook deze atleten liepen voor hun leven

In plaats van op een vliegtuig naar huis te stappen, klampte Wit-Russisch atlete Krystsina Tsimanoeskaja op de luchthaven van Tokio de Japanse politie aan. Na kritiek op haar olympische coaches, vreesde ze in Wit-Rusland in de gevangenis te belanden. Polen heeft haar al asiel beloofd. De sprintster is lang niet de eerste atleet die tijdens Olympische Spelen overloopt, vaak uit vrees voor vervolging of op zoek naar een beter leven, soms voor de liefde.