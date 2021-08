Franse Bernard Arnault stoot Jeff Bezos van de troon als rijkste ter wereld

De 72-jarige Franse Bernard Arnault, topman van Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), heeft Amazon-oprichter Jeff Bezos van de troon geknikkerd als rijkste mens op aarde. Dat blijkt uit de Forbes-miljardairsindex, de graadmeter voor wie de rijkste is.

Arnault staat aan het hoofd van het concern van de luxemerken, zoals de tassen van Louis Vuitton, de bubbels van Moët en de cognac van Hennessy. Ook juweliersketen Tiffany’s maakt tegenwoordig deel uit van de groep.

Het is niet dankzij de luxemerken dat Arnault Bezos voorbijgestoken heeft. Dat heeft te maken met een lagere waardering van beleggers voor Amazon. De waarde van de webwinkel waar van alles te koop is kelderde vrijdag dusdanig op de Amerikaanse beurs, dat de 57-jarige Bezos een deel van zijn vermogen in rook zag opgaan.

Tesla’s Elon Musk (50) staat op de derde plaats van de rijkste mensen op aarde, Microsoft-oprichter Bill Gates (65) op vier en Mark Zuckerberg (37) van Facebook op vijf. Het zijn vooral Amerikanen die de lijst domineren.

Het vermogen van Arnault staat nu op 194,2 miljard dollar (163,3 miljard euro). Dat van Bezos staat daaronder op 192,4 miljard dollar(162 miljard euro).