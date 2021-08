Braziliaans kiestribunaal opent onderzoek naar Bolsonaro

In Brazilië gaat het hoogste kiestribunaal TSE (Tribunal Superior Eleitoral) een onderzoek voeren naar president Jair Bolsonaro vanwege zijn voortdurende en onbewezen aanvallen op de legitimiteit van het elektronische stemsysteem. Dat wordt sinds 1996 gebruikt.

De hoge verkiezingsrechtbank gaat ook het Federale Hooggerechtshof (STF) vragen een onderzoek in te stellen naar de extreemrechtse leider voor het verspreiden van onjuist nieuws over de verkiezingen tijdens een live-uitzending op Facebook afgelopen donderdag. Meer dan twee uur lang zei Bolsonaro ervan overtuigd te zijn dat er fraude was gepleegd bij de jongste twee presidentsverkiezingen.

Het TSE-onderzoek zal bepalen of president Bolsonaro zich schuldig heeft gemaakt aan misdrijven als “misbruik van economische en politieke macht, misbruik van de media, corruptie, fraude, veto’s van overheidsfunctionarissen en extravagante propaganda bij zijn aanvallen op het elektronische stemsysteem en de legitimiteit van de algemene verkiezingen van 2022”.

Het staatshoofd, dat zich opnieuw verkiesbaar wil stellen, pleit niet voor een terugkeer naar papieren stembiljetten, maar hij wil dat bij een elektronische stemming een ontvangstbewijs wordt afgedrukt zodat elke stem kan worden herteld in geval van een betwisting.

Bolsonaro vindt steun bij een deel van zijn electoraat. Zondag kwamen nog duizenden mensen in verschillende Braziliaanse steden op straat, waaronder Sao Paulo, Rio de Janeiro en Brasilia, om te pleiten voor het gedrukte stembiljet.