Wit-Russische activist dood aangetroffen in Oekraïne, onderzoek naar moord geopend

De directeur van een ngo die mensen helpt die uit Wit-Rusland zijn gevlucht en die vermist was in Oekraïne, is dood teruggevonden in Kiev. Dat meldt de politie, die een onderzoek is gestart naar moord.

“De Wit-Russische burger Vitali Chychov, die maandag in Kiev verdween, werd dinsdag opgehangen gevonden in een van de parken van Kiev, dicht bij waar hij woonde”, aldus de politie in een verklaring.

Tsjitsjov ging maandagochtend joggen in Kiev maar keerde niet terug. Hij was niet bereikbaar op zijn mobiele telefoon, meldde zijn werkgever. Mensenrechtenorganisatie Viasna zei op Telegram dat vrienden van Tsjitsjov hebben laten weten dat hij al eerder tijdens het joggen door “onbekenden” was gevolgd.