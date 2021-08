President Ortega officieel kandidaat voor vierde ambtstermijn in Nicaragua

De kandidatuur van zowel Ortega als zijn vrouw, vicepresident Rosario Murillo, is goedgekeurd. Foto: AP

In Nicaragua heeft de regeringspartij maandag unaniem de kandidatuur goedgekeurd van president Daniel Ortega (75), die daarmee bij de verkiezingen van 7 november een gooi doet naar een vierde opeenvolgende ambtstermijn. De alliantie van het Sandinistisch Bevrijdingsfront (FSLN) gaf ook groen licht voor de kandidatuur van zijn echtgenote Rosario Murillo (70), die gaat voor een tweede termijn als vicepresident.

Ortega, een ex-guerrilla die het land eerder leidde van 1979 tot 1990, keerde in 2007 terug aan de macht. De regering-Ortega treedt steeds harder op tegen andersdenkenden en sinds begin juni werden al zeven presidentskandidaten van de oppositie gearresteerd. Dat gebeurde op grond van wetgeving die eind 2020 is aangenomen en die tot internationale verontwaardiging heeft geleid omdat ze de oppositie het zwijgen oplegt.

Cristiana Chamorro, de meest geloofwaardige rivale van het presidentiële paar, was de eerste die werd aangehouden. Zij is de dochter van Violeta Chamorro, die in 1990 bij de verkiezingen Daniel Ortega versloeg. Kandidaturen voor de nakende presidentsverkiezingen moesten officieel voor 2 augustus binnen zijn, maar gearresteerde personen kunnen zich niet verkiesbaar stellen.

De Europese Unie legde maandag nog sancties op aan onder anderen Rosario Murillo en een zoon van Ortega wegens hun betrokkenheid bij “ernstige schendingen van de mensenrechten” in het Centraal-Amerikaanse land.