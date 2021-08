Vrouw verliest been bij aanrijding met bus

Ukkel -

Op het kruispunt van de Jean en Pierre Carsoellaan met de Sint-Jobsesteenweg in Ukkel is maandagmiddag omstreeks iets voor 12 uur een voetgangster aangereden door een MIVB-bus. De Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB bevestigde aan BX1 dat de voetgangster gewond was aan het been, maar niet in levensgevaar verkeerde.