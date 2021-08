Fons (87) gaat viraal dankzij wijze woorden in ‘Het journaal’: “Ik een Twitterfenomeen? Ik weet begot niet wat dat is”

Diepenbeek -

Amper 24 uur nadat hij in het Eén-journaal de tv-ster van ‘Boer zoekt bier’, het testevent in Diepenbeek werd, is Fons Kriekels (87) weer de rust zelf. Nochtans ontplofte zijn tv-uitspraak “Gisteren is voorbij, vandaag moet je leven. En morgen weet je niet of je nog gaat leven” op Twitter.