Sint-Joost-ten-Node dreigt met sluiting Kruidtuintunnel

Brussel - De balustrades aan beide kanten van de Kruidtuintunnel hangen zo goed als los en dreigen op voertuigen in de tunnel te vallen. Als het Brusselse Gewest niet dringend de nodige werken laat uitvoeren aan de tunnel, ziet burgemeester Emir Kir van Sint-Joost-ten-Node geen andere oplossing dan de tunnel te sluiten. Dat meldt zijn gemeentebestuur.

Sint-Joost-ten-Node werd op 27 juli al verwittigd van het probleem door de diensten van de stad Brussel. Burgemeester Emir Kir liet daarop in allerijl een gedetailleerd rapport over de situatie opstellen en dat rapport toont aan hoe ernstig het probleem is, aldus de gemeente. “In dat rapport werd vastgesteld dat de balustrades, zowel aan de kant van de Kruidtuinlaan als aan de kant van de Koningsstraat, volledig losgekomen zijn, en dat een eenvoudige duw ertoe zou kunnen leiden dat deze op de voertuigen vallen die in de tunnel rijden.”

Veiligheidsvoorziening

Burgemeester Kir bracht onmiddellijk Brussel Mobiliteit op de hoogte van de situatie, maar die mededeling werd volgens Sint-Joost-ten-Node niet gevolgd door enige concrete actie. Daarom hebben de gemeentediensten op 29 juli een veiligheidsvoorziening aangebracht die ieder menselijk optreden en, a fortiori, iedere menselijke duw op de voornoemde balustrades verhindert. Tegelijkertijd werd ook een aanmaningsbrief verzonden naar het Gewestelijke ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken.

Daarin werd gevraagd om binnen de 24 uur na ontvangst de balustrades aan de tunnelzijde te beveiligen, en binnen 30 dagen de nodige werken uit te voeren om de balustrades definitief te bevestigen en te stabiliseren. Volgens de gemeente is daar nog steeds geen werk van gemaakt en wordt daarom de druk nu opgevoerd.

“De burgemeester verzoekt het Gewest om onmiddellijk te starten met de beveiligingswerken van deze zijde van de balustrade en waarschuwt dat, indien deze werkzaamheden niet binnen 48 uur worden uitgevoerd, hij genoodzaakt zal zijn om een politiebesluit te nemen waarbij de Kruidtuintunnel tijdelijk wordt afgesloten”, aldus de gemeente.