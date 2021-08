Nog tot vrijdag temperaturen tot 46 graden in Griekenland

De historische hittegolf in Griekenland blijft aanhouden. Al meer dan een week pieken de temperaturen dagelijks boven de 40 graden Celsius. In het centrum van het land en op het schiereiland Peloponnesos worden van dinsdag tot vrijdag nog temperaturen tot 46 graden verwacht.

In de nacht van maandag op dinsdag streed de brandweer op het eiland Rhodos tegen een bosbrand in een ravijn nabij het dorp Maritsa. Alle inwoners moesten er worden geëvacueerd. Kleinere branden waren er ook op Peloponnesos en aan de Grieks-Turkse grens bij de rivier Evros. Voorlopig is er geen sprake van doden of gewonden.

Meteorologen waarschuwen echter dat door de droogte het brandgevaar ook na het einde van de hittegolf nog groot zal zijn. In de zomer, en vooral in augustus, waait er in de Egeïsche Zee vaak een krachtige wind die bekendstaat als de Etesia of Meltemi. Hoewel hij verfrissing brengt, kan de wind de branden weer doen opflakkeren, beklemtoonden weerexperten op de openbare omroep. Na een vergelijkbare droogte- en hitteperiode in 2007 zorgden vergelijkbare winden ervoor dat er duizenden mensen om het leven kwamen.

Naar het weekend toe zouden de temperaturen zakken naar zo’n 38 graden. Dan zou echter ook de Etesia of Meltemi zijn opwachting maken.