STVV huurt jonge middenvelder van Borussia Mönchengladbach

Sint-Truiden heeft zich versterkt met de centrale middenvelder Rocco Reitz. De 19-jarige Duitser komt dit seizoen op huurbasis over van het Duitse Borussia Mönchengladbach.

Reitz is een jeugdproduct van Mönchengladbach. Hij proefde al van speelminuten met de hoofdmacht maar kon bij de Duitse subtopper nog niet doorbreken. Bij STVV moet hij de komende maanden ervaring opdoen.

Rocco Reitz is een Kanarie!

Herzlich Willkommen Rocco!



Meer info via



Allemòòl Bedieën

“Rocco is een jong talent dat we naar Sint-Truiden halen om onze hoofdtrainer meer opties op het middenveld te bieden”, legt sportief directeur Andre Pinto uit. “Hij is een speler met visie die de bal rustig van achteruit kan verplaatsen. Hij is agressief in de verdediging en werkt erg hard aan beide kanten van het veld.”

STVV begon het seizoen in 1A met een thuiszege (2-1) tegen AA Gent en draw (0-0) in Charleroi.