VN bekritiseren verlenging noodtoestand Myanmar tot augustus 2023

De Verenigde Naties (VN) hebben de verlenging van de noodtoestand in Myanmar bekritiseerd. De maatregel leidt “niet in de goede richting”, zei een VN-woordvoerder maandag (lokale tijd) tegen journalisten. De militaire machthebber van Myanmar, Min Aung Hlaing, maakte zondag bekend dat de noodtoestand in het land tot augustus 2023 blijft gelden.

“Het brengt ons verder weg van wat de lidstaten hebben gevraagd: een terugkeer naar de democratie, de vrijlating van alle gevangenen en een einde aan het geweld”, aldus de VN-woordvoerder.

De junta kondigde in het weekend ook aan dat in augustus 2023 nieuwe verkiezingen worden gehouden. Eerder verklaarde het leger nog dat dit binnen een jaar na de staatsgreep van 1 februari zou gebeuren. De Verenigde Staten reageerden maandag dat het duidelijk is dat de junta tijd probeert te rekken. De VS dringen er bij de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN) op aan strenger op te treden tegen het leger van Myanmar.

Zeker 930 doden

Sinds de staatsgreep in februari van dit jaar zijn zeker 930 mensen, onder wie veel vrouwen en kinderen, door het geweld van de junta om het leven gekomen en zijn duizenden anderen gewond geraakt. Minstens 3.000 mensen zouden momenteel worden vastgehouden door de machthebbers, onder wie leraren, politici, activisten en journalisten. Ook regeringsleider Aung San Suu Kyi werd opgepakt.

De ministers van Buitenlandse Zaken van ASEAN zijn van plan een speciale gezant aan te wijzen voor Myanmar. De gezant heeft tot taak het geweld in het land te beëindigen en de dialoog tussen de junta en zijn tegenstanders te bevorderen.