Waarom zijn experts deze keer niet verontrust door stijging coronacijfers? “Eén cruciaal verschil”

De coronacijfers in ons land blijven de verkeerde kant opgaan, maar toch maken experts als biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven) en viroloog Johan Neyts (KU Leuven) zich geen grote zorgen over die evolutie. “Er is namelijk één groot verschil met soortgelijke stijgingen in de cijfers eerder tijdens deze crisis”, weet Molenberghs. Als de professor wél ongerust is, dan is dat om het zorgenkind Brussel.