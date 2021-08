Zulte Waregem haalt Gambiaans talent in Slowakije

Zulte Waregem heeft zich versterkt met Alieu Fadera (19). De linkerflankaanvaller, die ook centraal uit de voeten kan, komt over van het Slowaakse FK Pohronie.

Fadera is al enkele dagen in België en woonde zondag de match tegen Standard bij. Nu is de deal ook helemaal rond. Fadera tekende in de Elindus Arena een contract voor vier jaar, tot 2025. Fadera, een Gambiaan die in maart 2020 de oversteek maakte naar Europa, speelde vorig seizoen 22 wedstrijden op het hoogste niveau in Slowakije en kon daarin 5 keer scoren en gaf evenveel assists.

“In het begin was er veel interesse van verschillende clubs, ook van Essevee waar ik veel goede dingen over hoorde”, vertelde de aanwinst op de clubwebsite. “Na een goed gesprek met de coach en het bestuur van de club was mijn keuze snel gemaakt.”

Einde nabij voor Srarfi?

Ook CEO Eddy Cordier was in zijn nopjes met de transfer. “Met de komst van Alieu Fadera zijn we tevreden dat we opnieuw een talentvolle speler de kans kunnen geven zich verder te ontwikkelen op het hoogste niveau”, vertelt hij. “Deze jonge speler kan voorin overal worden uitgespeeld en liet alvast op fysiek en atletisch vlak een veelbelovende indruk.

Aan de Gaverbeek moet hij Francky Dury meer opties geven op de flank. Het lijkt erop dat Bassem Srarfi op die manier nog wat meer richting uitgang geduwd wordt.